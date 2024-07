Ergebnis einer Umfrage Das sind die größten Sorgen der Menschen im Kreis Kleve

Die Bundesregierung hat unlängst den ersten Gleichwertigkeitsbericht vorgelegt. Die wichtigste Erkenntnis: Die Unterschiede zwischen den Regionen sind in vielen wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und sozialen Fragen in den vergangenen Jahren kleiner geworden. Aber es gibt sie noch, die Kontraste zwischen Ost und West, zwischen Stadt und Land. Wir geben einen Überblick, was der Bericht über die Region verrät. Zum Hintergrund: Die Verfasser hatten ein Forschungsgutachten in Auftrag gegeben. Im Rahmen dessen wurden Interviews mit insgesamt 31.093 Menschen ausgewertet, darunter waren auch Kreis Klever.