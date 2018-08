Kreis Kleve: Geburten und Todesfälle

Kreis Kleve Die Zahl der Lebendgeburten ist rückläufig, bei den Todesfällen ist der Kreis Kleve Spitzenreiter im Land Nordrhein-Westfalen.

Traurige Meisterschaft für den Kreis Kleve: Er führt in der Landesstatstik bei der Zahl der am meisten gestiegenen Todesfälle an: 3604 Menschen starben 2017 in den Kommunen des Kreises, das sind 6,4 Prozent mehr als im Jahr 2016, als 3880 Menschen starben. „Die Zahl der Gestorbenen war 2017 in 34 kreisfreien Städten und Kreisen höher als im Vorjahr; in 18 kreisfreien Städten und Kreisen und in der Städteregion Aachen starben weniger Menschen als im Jahr zuvor. Den höchsten Anstieg ermittelten die Statistiker für den Kreis Kleve mit einem Plus von 6,4 Prozent, den höchsten Rückgang für Hamm mit einem Minus von 5,4 Prozent“, schreibt das Statistische Landesamt Information und Technik NRW (IT.NRW).