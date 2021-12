Kontrollen am Eingang : Für Bäder und Saunas im Kleverland gilt jetzt auch 2G+

Auch Schulkinder müssen bis 9. Januar einen Coronatest vorlegen. Foto: dpa/Fabian Sommer

Kleve/Goch/Bedburg-Hau Die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW wirkt sich auch auf die Bäder im Kleverland aus: Wie in Fitnessstudios und Saunas gilt seit dem 28. Dezember auch 2G+ in den Schwimmbädern in Keve, Bedburg-Hau und Goch-Kessel.

Seither bekommt nur noch Zutritt, wer genesen, geimpft und getestet ist. „Das war zwar wieder sehr kurzfristig, dass wir von der Maßnahme erfahren haben. Wir konnten die Anforderungen aber ohne großen Mehraufwand reibungslos umsetzen“, sagt Claudia Derks, Geschäftsführerin der Stadtwerke Kleve, die das Sternbuschbad in Kleve betreiben. Man habe bis jetzt ja schon 2G kontrollieren müssen. Nun komme halt ein weiteres Zertifikat dazu. Auch die Gäste im Bad seien vorbereitet gewesen, hätten sich informiert und rechtzeitig den notwendigen Bürgertest gemacht und mitgebracht, der ja inzwischen auch wieder kostenfrei sei, so Derks. Einen Einbruch bei den Besucherzahlen habe man in den ersten Tagen übrigens nicht verzeichnet. Derks setzt auch darauf, dass Familien jetzt in den Ferien in das vergleichsweise neue Sternbuschbad kommen, und vielleicht auch begrüßen, dass die Sicherheit durch 2G+ größer ist.

In Goch sieht es nicht viel anders aus: „Ein Schnelltest darf maximal 24 Stunden alt sein und ein PCR Test maximal 48 Stunden“, ergänzt Carlo Marks, Geschäftsführer der Stadtwerke Goch Bäder GmbH. Die Regeln gelten sowohl für die Wasser- als auch für die Saunalandschaft. Tickets gibt es weiterhin an der Kasse im GochNess oder bereits im Voraus im Online-Shop. „An den weiteren Schutzmaßnahmen im GochNess ändert sich nichts. Bitte passen Sie auf sich auf und bleiben Sie gesund.“

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche in NRW gelten in den Schulferien übrigens nicht mehr als getestet und müssen deshalb bis einschließlich 9. Januar ebenfalls einen tagesaktuellen Negativtestnachweis vorlegen, wie die Gemeinde Bedburg-Hau, die das BedburgerNass betreibt, betont. Kinder bis sechs Jahre sind generell von der Testpflicht ausgeschlossen. Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden, müssen das entsprechende Attest, das maximal sechs Wochen alt sein darf, gemeinsam mit einem negativen Testergebnis beim Einlass vorzeigen.

„Die vergangenen Monate sind etwas zurückhaltender, aber insgesamt nicht schlecht gelaufen“, sagt der Markus Terheiden, Vorsitzender vom Förderverein Bedburger Nass. Immer noch halten Stammschwimmer dem Bad in Bedburg-Hau die Treue. „Wir warten jetzt ab, wie sich die Situation entwickelt und hoffen, dass die Gemeinde das Schwimmbad bald wieder unter ganz normalen Bedingungen betreiben kann.“

