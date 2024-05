Ausflüge am Niederrhein Fünf Familien-Tipps fürs lange Wochenende

Über Christi Himmelfahrt (Donnerstag bis Sonntag) zeigt die Veranstaltung „GartenLeben“ in der Parkanlage von Schloss Moyland, wie man sein eigenes Stück vom Glück noch blumiger, duftender oder kreativer gestalten kann. Wie kann ich meinen Garten insektenfreundlich gestalten? Welches künstlerische Objekt gibt meinem Gartendschungel einen effektvollen Kick? Schneide ich meine Rosen lieber mit historischem Werkzeug oder neumodischem Gerät? Über 110 Aussteller zeigen ihre Produkte: Blumiges in Hülle und Fülle, dazu Gartenkeramik, Kunst- und Antiquitäten. Dazu gibt es das traditionelle Kräutergartenfest mit Pflanzenraritäten rund um den Kräutergarten. Die stündlich stattfindenden Kräuterführungen (11 bis 15 Uhr, Treffpunkt am Kutschenrondell vor dem Schloss) gehören ebenfalls zu den Highlights. „GartenLeben“ findet Donnerstag bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr statt, Einlass bis 17 Uhr. Eintritt für Erwachsene: 12 Euro (gilt für alle vier Tage, mit Einlassbändchen). Kinder bis einschließlich 16 Jahre frei.