Anträge an den Kreis Kleve Förderung für 39 nachhaltige Projekte

Der Kreis Kleve wird erneut am Landesprogramm „2000 x 1000 Euro für das Engagement“ teilnehmen. Seit dem 1. Januar läuft das Verfahren für die Antragsstellung. „Die Registrierung und Antragstellung ist über das Portal www.engagementfoerderung.nrw möglich. Nach dem Online-Versand muss der Antrag ausgedruckt und unterschrieben an das Büro des Landrats zurückgeschickt werden“, sagt Timo Güdden, Sprecher des Kreises Kleve. Aber: Da im Kreis Kleve maximal 39 Projekte mit je 1000 Euro gefördert werden können, gilt das sogenannte „Windhundprinzip“ der postalisch eingereichten Anträge. Timo Güdden ist in der Kreisverwaltung auch der Ansprechpartner für Organisationen, die einen entsprechenden Antrag stellen möchten. Das Schwerpunktthema des Förderprogramms lautet im kommenden Jahr „Zukunft gestalten – nachhaltiges Engagement leben“.