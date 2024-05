Ehrenamtliche im Kreis Kleve Diese Themen standen beim Feuerwehr-Delegiertentreffen im Fokus

Info

Neuwahlen Im Zuge der Delegiertenversammlung wurde auch der Vorstand der Dachorganisation neu gewählt. Vorsitzender bleibt Kreisbrandmeister Reiner Gilles. Neuer Geschäftsführer für den aus diesem Amt ausgeschiedenen Herbert Bosch wurde Christoph Schöneborn.

Ehrungen Herbert Bosch und Jörg Gorißen erhielten die silberne Ehrennadel des Deutschen Feuerwehrverbandes und wurden zu Ehrenmitgliedern des Kreisfeuerwehrverbandes Kleve ernannt. Die Goldene Ehrennadel des Jugendfeuerwehrverbandes des Landes NRW erhielt Norbert Jansen, wobei Heiner Hebben, Johannes Paschmanns und Thomas Verführt das Deutsche Feuerwehr Ehrenkreuz in Bronze verliehen wurde. Dieses Abzeichen in Silber erhielt Michael Wyers und mit dem in Gold wurde Norbert Hommes und Michael Winthuis ausgezeichnet. Zudem erhielt Michael Winthuis als Leiter der Feuerwehr Weeze, die Ehrenurkunde des Landes NRW anlässlich des 150-jährigen Bestehens.