Kreis Kleve : Ferienfreizeiten finden doch statt

Bei der Stadtranderholung auf dem Fingerhutshof gibt’s viel Platz zum Toben und Spielen Foto: Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Nach der Absage des Freizeitangebots Ende März entwickelte der Kreis Kleve ein neues Konzept und bietet nun in eingeschränktem Umfang ein alternatives Freizeitangebot für 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 13 Jahren an. Aktionen gibt’s am Fingerhutshof in Wissel und am Zeltplatz Eyller See in Kerken.

Trotz der corona-bedingten Einschränkungen lädt die Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve Kinder und Jugendliche nun zu einer kurzfristig neu konzipierten Stadtranderholung während der Sommerferien auf den Fingerhutshof in Kalkar-Wissel und am Jugendzeltplatz Eyller See in Kerken ein. Nach der Absage des Freizeitangebots Ende März entwickelte die Abteilung ein neues Konzept und bietet nun in eingeschränktem Umfang ein alternatives Freizeitangebot für 80 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 7 und 13 Jahren an.

Es werden acht Kleingruppen mit jeweils zehn Teilnehmern gebildet. Bei der Anmeldung können die Kinder einen Interessensschwerpunkt wählen, beispielsweise Spiel und Sport, Basteln und Kreativität, Musik und Tanz oder Experimentieren und Forschen. Das Angebot gilt für die Städte und Gemeinden: Bedburg-Hau, Issum, Kalkar, Kerken, Kranenburg, Rees, Rheurdt, Straelen, Uedem, Wachtendonk und Weeze.

Wer an der Ferienfreizeit teilnimmt, wird morgens mit dem Bus zu den Veranstaltungsorten gebracht und nachmittags wieder in die jeweiligen Städte und Gemeinden zurückgefahren. Jeder Gruppe wird eine eigene Räumlichkeit zur Verfügung gestellt, in der das Programm stattfindet. Das Außengelände am Fingerhutshof und am Eyller See wird in enger Absprache aller Beteiligten genutzt.