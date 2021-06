„FiHuHo“, „Huck-ale-le“ und „Löwenstark“ : Stadtranderholungen auch in Corona-Zeiten

Die Freizeit „FiHuHo“ am Fingerhutshof in Kalkar Wissel findet in diesem Jahr als Zeltstadt statt. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Am Freitag starten die Anmeldungen für die „FiHuHo“ in Kalkar-Wissel und die „Huck-ale-le“ in Kerken-Eyll. Die Plätze für die „Löwenstark“ in der Haus-Freudenberg-Schule Kleve sind vergeben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die drei Stadtranderholungen des Kreises Kleve sollen in diesem Jahr trotz der Corona-Pandemie stattfinden. Zurzeit arbeiten die Mitarbeiter der Abteilung Jugend und Familie an den Konzepten, mit denen sich die aktuellen Hygienevorschriften umsetzen lassen, so die Kreisverwaltung. So können dann, so lange sich die Pandemielage nicht verschlechtert und die Freizeiten doch kurzfristig abgesagt werden müssen, die Freizeit „FiHuHo“ auf dem Fingerhutshof in Kalkar-Wissel, die „Huck-ale-le“ auf dem Jugendzeltplatz in Kerken-Eyll sowie die Freizeit „Löwenstark“ in der Haus Freudenberg-Schule in Kleve stattfinden.

Der Kreis kann dabei immerhin auf die Erfahrungen aus dem Vorjahr zurückgreifen, als bereits zwei Aktionen unter Corona-Bedingungen stattfinden konnten. Die Teilnahme ist in diesem Jahr für jedes Kind an fünf aufeinander folgenden Tagen möglich. Die jeweilige Woche richtet sich dabei nach dem Wohnort, die Aufteilung gibt es online auf den jeweiligen Infoseiten. Die Teilnahme kostet 25 Euro pro Woche und Kind. Ab dem dritten Kind eines Haushalts, das an einer Freizeit teilnimmt, sowie für Kinder von Empfängern von Arbeitslosengeld I und II oder vergleichbaren Leistungen ist die Teilnahme kostenlos.

Für die Stadtranderholungen in Eyll und an der Haus Freudenberg-Schule werden außerdem noch Betreuer benötigt. Interessierte können sich unter der Telefonnummer 02821 85466 beim Kreis Kleve melden. Sollten die Stadtranderholungen aufgrund der Pandemie doch nicht stattfinden können, sagt der Kreis Kleve die Termine – auch kurzfristig – ab.

„FiHuHo“ Die „FiHuHo“ findet in diesem Jahr erstmals als Zeltstadt auf dem Fingerhutshof statt. Da die vollständige Sanierung des Hofes im vollen Gange ist, muss die Freizeit eben in mobilere Unterkünfte weichen.

Doch die notwendige Infrastruktur wird auf dem Gelände bereitgestellt: Gruppenzelte, ein Zirkuszelt für besondere Aktionen, sanitäre Anlagen sowie ein Essenswagen sollen den vollen Ferienspaß garantieren. 20 Kinder werden von mindestens vier Betreuern beaufsichtigt. Für Spannung sorgen tägliche „Challenges“, also Herausforderungen, die ein Aktions-Team organisiert. Die Leitung der Sommeraktion hat Jugendpflegerin Claudia Jennen von der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve, unterstützt von einer Vertretung und 25 Betreuungskräften.

Die Ferienspiele „Huck-ale-le“ finden auf dem Jugendzeltplatz in Kerken-Eyll statt. Foto: Kreis Kleve

Pro Woche können 80 Schulkinder im Alter bis zu 14 Jahre aus Bedburg-Hau, Kalkar, Kranenburg, Rees und Uedem teilnehmen. Die „FiHuHo“ findet vom 5. bis 23. Juli, täglich von 9 bis 16 Uhr statt. Das sind die Kernzeiten ohne Transfer, für die Anreise werden Busse gestellt. Die Kinder werden an vorher festgelegten Sammelpunkten abgeholt. Eine private Anfahrt ist ebenfalls möglich. Eine Anmeldung ist ab Freitag, 11. Juni, ab 8 Uhr unter https://www.fingerhutshof-wissel.de/fihuho-im-sommer/ oder auf der Homepage des Kreises Kleve, (Suchbegriff „Stadtranderholungsmaßnahmen“) möglich.

„Huck-ale-le“ Die „Huck-ale-le“ findet auf dem Jugendzeltplatz in Kerken-Eyll statt. Rund 80 Schulkinder im Alter von bis zu 14 Jahren können pro Woche an dieser Ferienfreizeit teilnehmen. Bis zu 20 Kinder werden in festen Gruppen von mindestens vier Betreuungskräften begleitet. Jede Gruppe hat ihr eigenes Zelt. Jugendpflegerin Hannah van Kempen von der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve leitet das Programm mit einer Vertretung sowie 25 Betreuungskräften.

Ein fröhlicher Moment bei der Aktion „Löwenstark – einfach anders“ in der Schule Haus Freudenberg in Kleve. Foto: Kreis Kleve

Teilnehmen können Kinder aus Issum, Kerken, Rheurdt, Straelen, Wachtendonk und Weeze. Die Freizeit geht vom 26. Juli bis zum 13. August, jeweils 9 bis 16 Uhr. Auch hier sind das die Kernzeiten ohne Transfer, für die Anreise werden Busse gestellt. Die Kinder werden an vorher festgelegten Sammelpunkten abgeholt. Eine private Anfahrt ist ebenfalls möglich. Die Anmeldung startet auch hier am Freitag, 11. Juni, ab 8 Uhr unter https://www.jugendzeltplatz-eyll.de/stadtranderholung/ oder auf der Homepage des Kreises Kleve, (Suchbegriff „Stadtranderholungsmaßnahmen“).

„Löwenstark – einfach anders“ Das dritte Angebot findet in der Schule Haus Freudenberg in Kleve statt. „Löwenstark“ richtet sich an 60 bis 70 Kinder mit Behinderung im Alter von 6 bis 16 Jahren aus dem Kreis Kleve. Die genaue Teilnehmerzahl variiert je nach Teamstärke. Das Programm findet in festen Gruppen statt. Die Leiterin, Jugendpflegerin Susanne Schaffers von der Abteilung Jugend und Familie des Kreises Kleve, wird von einer Co-Leitung und 70 Betreuungskräften unterstützt.

„Löwenstark“ findet vom 5. bis 16. Juli, jeweils von 9.00 bis 15.45 Uhr statt (Kernzeiten ohne Transfer). Die Anreise wird mit Bussen und Taxis organisiert. Eine private Anfahrt ist ebenfalls möglich. Die Anmeldungen sind bereits abgeschlossen. Weitere Infos auf der Homepage https://www.sre-loewenstark.de/ oder auf der Homepage des Kreises Kleve unter dem Suchbegriff „Stadtranderholungsmaßnahmen“.

(RP)