Auf dem Fingerhutshof : Kreis Kleve feiert Premiere des „Respectivals“

Auf dem Gelände des Fingerhutshof in Kalkar-Wissel findet das erste „Respectival“ statt. Foto: Kreis Kleve

Kreis Kleve Ein Aktionstag mit abwechslungsreichem Programm zu den Themen Respekt, Toleranz und Diversität findet am Samstag, 17. September, statt

(RP) Der Kreis Kleve widmet den Themen Respekt, Toleranz und Diversität einen Aktionstag. Das erste „Respectival“ findet am Samstag, 17. September, auf dem Fingerhutshof statt. Zwischen 10 und 18 Uhr erwartet die Besucher Am Fingerhutshof 20 in Kalkar-Wissel ein abwechslungsreiches Programm.