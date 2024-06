Programm an mehreren Orten So will der Kreis Kleve seinen 50. Geburtstag feiern

Ab und zu wird bis heute gemurrt, wenn jemand „zum Kreis“ muss. Falls der nämlich in Wachtendonk wohnt oder in Rees, ist der Weg bis in die Kreisstadt Kleve ganz schön weit. Und schließlich gehörte man ja einst dem Landkreis Geldern oder auch Rees an, vielleicht sogar Moers, und orientiert sich womöglich noch immer Richtung Süden. Nutzt aber nichts: 1975 wurden die früher selbstständigen Landkreise zum deutlich größeren Kreis Kleve zusammengefasst. Das Land Nordrhein-Westfalen wollte das so, weil die Verwaltungsaufgaben immer komplexer wurden und anders strukturiert werden sollten. Im kommenden Jahr wird das 50-jährige Bestehen des modernen Kreis Kleve gefeiert. In der jüngsten Sitzung des Kreistags wurde es der Politik zur Kenntnis gebracht.