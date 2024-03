Kreis Klever FDP kritisch zu Nationalpark „Die Situation ist verfahren und so auch nicht weiter zielführend“

Wie wird der Kreistag am 23. April in der Nationalpark-Frage entscheiden? Manche Fronten scheinen schon geklärt: Die CDU spricht sich gegen eine Bewerbung aus, SPD und Grüne sind dafür. Aber wie sieht es bei den Vereinigten Wählergemeinschaften, FDP, AfD und Linke aus? Die Christdemokraten kommen bei vollständiger Anwesenheit auf 26 Kreistagsmitglieder, SPD und Grüne zusammen auf 22. Es dürfte also darauf ankommen, wie sich die übrigen Fraktionen und Gruppen verhalten. Zumindest die Liberalen machten nun in einer Pressemitteilung deutlich, dass sie nach wie vor große Zweifel haben. Sollten sie gegen eine Bewerbung stimmen, wäre das Thema im Kreistag vom Tisch.