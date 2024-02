Austeller auf der „ReiseWelt“ Wie der Kreis Kleve für sich wirbt

Mit den ersten Sonnenstrahlen suchen die Kommunen in diesen Wochen des Jahres ihre touristischen Zielgruppen. Ob nun in den Düsseldorfer Schadow-Arkaden oder bald auf der Reise- und Campingmesse in Essen – Veranstaltungsorte in einem Radius von 60 Minuten Autofahrt sind erfahrungsgemäß erfolgversprechend und lassen auf Spargel-Freunde im Sommer und Grünkohl-Enthusiasten im Winter hoffen. Besonderes Interesse an den Städten und Gemeinden zeigten auch diesmal junge Familien und die viel zitierten Best-Ager. Die brachten zur Freude aller Akteure zum Ausdruck, dass der Niederrhein und der Kreis Kleve ihren festen Platz im eigenen Navigationssystem hätten.