Kuriose Geschichten Diese Exoten werden im Kreis Kleve als Haustiere gehalten

Donnerstag könnte sich als wichtiger Tag im Kampf für mehr Artenschutz herausstellen – auch im Kreis Kleve. Hintergrund ist das überarbeitete Washingtoner Artenschutzübereinkommen, das es zwar schon seit einigen Jahrzehnten gibt, am 23. Februar aber in neuester Form in Kraft tritt. Es soll den Handel mit gefährdeten Tieren und Pflanzen besser regulierbar machen. Darunter fallen dann auch beliebte Tiere wie die Grüne Wasseragame, auch als Wasserdrache bezeichnet, oder der Zebra-Harnischwels – ein Süßwasserzierfisch. Aber auch verschiedene Froscharten sind gelistet.