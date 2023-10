Schafherde im Kreis Kleve Erster Verdacht der Blauzungenkrankheit in NRW

Es wäre der derzeit einzige bestätigte Ausbruch in Deutschland. In den Niederlanden ist BT jedoch in Tierhaltungsbetrieben in Utrecht und in der Provinz Noordholland Anfang September nachgewiesen worden. Betroffen waren auch dort überwiegend Schafhaltungen, aber auch in Rinderbetrieben wurden Tiere positiv auf das Virus getestet. Die Krankheit breitet sich ostwärts weiter aus.