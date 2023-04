Statistik des Jobcenters Erneut erhalten mehr Menschen Grundsicherung

Der Frauenanteil liegt in dieser Altersgruppe bei 54,8 Prozent. Im Kreisgebiet befinden sich von 100 Einwohnerinnen und Einwohnern etwa 5,4 im Leistungsbezug. Im überregionalen Vergleich liegt der Wert bundesweit bei 6,9 und landesweit bei 9,2. In den Nachbarkreisen liegt diese Quote in Wesel bei 7,6, in Viersen bei 6,0 und in Borken bei 4,6.