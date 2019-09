DAK-Gesundheitsreport : Erkältungswelle ließ den Krankenstand steigen

Einen sehr großen Anstieg gab es mit 21 Prozent bei den Krankheitstagen durch Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Sinusitis. Foto: dpa/Maurizio Gambarini

Kreis Kleve Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen um 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Mit 4,3 Prozent gab es in der Region den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt.

Die Krankenkasse DAK hat ihren aktuellen Gesundheitsreport vorgestellt. Demnach ist der Krankenstand im Kreis Kleve im Jahr 2018 gestiegen. Die Ausfalltage aufgrund von Erkrankungen lagen um 0,3 Prozentpunkte über dem Vorjahresniveau. Mit 4,3 Prozent gab es in der Region den gleichen Krankenstand wie im Landesdurchschnitt. Laut DAK-Gesundheitsreport waren damit an jedem Tag des Jahres von 1000 Arbeitnehmern 43 krankgeschrieben. Der höchste Krankenstand in Nordrhein-Westfalen wurde mit 5,7 Prozent in Gelsenkirchen und Bottrop verzeichnet, der niedrigste mit 3,6 Prozent in Gütersloh und in der Landeshauptstadt Düsseldorf.

Einen sehr großen Anstieg gab es mit 21 Prozent bei den Krankheitstagen durch Atemwegserkrankungen wie Bronchitis und Sinusitis. Sie belegen im Ranking der häufigsten Diagnosegruppen den dritten Rang. Wie im Vorjahr sind auf Platz zwei die Fehltage wegen psychischer Erkrankungen zu finden. Diese nahmen um sieben Prozent zu und machten einen Anteil von 19 Prozent am gesamten Krankenstand aus. Mit einem Rückgang von acht Prozent blieben die Fehlzeiten wegen Erkrankungen des Muskel-Skelettsystems wie Rückenschmerzen die häufigste Diagnose: 21,3 Prozent, also mehr als jede fünfte Krankheitstag ist darauf zurückzuführen. „Mit unseren Analysen zum Krankenstand in der Region setzen wir gezielt beim Betrieblichen Gesundheitsmanagement an und bieten Arbeitgebern Hilfe“, sagt Volker Dorissen, Chef der DAK-Gesundheit für den Kreis Kleve.

Die Kasse untersucht in ihrem Gesundheitsreport mit dem Schwerpunkt „Sucht 4.0– Trinken, Dampfen, Gamen in der Arbeitswelt“, wie viele Erwerbstätige mit gravierenden Problemen durch Alkohol, Zigaretten und Computerspiele zu kämpfen haben. Sie wirft dabei einen Blick auf Ursachen und Risikofaktoren. Für das Schwerpunkthema wertete das IGES Institut die Fehlzeiten aller erwerbstätigen Mitglieder der DAK-Gesundheit in NRW aus – flankiert von Analysen der ambulanten und stationären Versorgung. Eine repräsentative Befragung von 5000 Beschäftigten sowie eine Expertenbefragung geben Aufschluss über die Verbreitung und den Umgang mit Suchtmitteln und Verhaltensweisen. Das Fazit: Hunderttausende Beschäftigte zwischen Rhein und Weser haben ein Suchtproblem. Konkret bedeutet das: Fast 1,2 Millionen Arbeitnehmer zeigen einen riskanten Alkoholkonsum – das ist jeder achte Beschäftigte. 19,3 Prozent der Arbeitnehmer hierzulande sind zigarettenabhängig.

(RP)