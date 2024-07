Trend zum Selbstpflücken Das ist die große Bilanz der Erdbeerbauern in der Region

Die Erdbeerernte im Land ist seit Jahren rückläufig, und der Trend setzt sich in 2024 fort: Wie das Statistikamt IT.NRW mitteilt, wurde gar die niedrigste Erdbeerernte innerhalb von zehn Jahren verzeichnet. So wurden 13.621 Tonnen Erdbeeren auf insgesamt 1384 Hektar im Freiland und 12.523 Tonnen Erdbeeren unter Schutzabdeckungen oder in Gewächshäusern geerntet. Im Vergleich zum Vorjahr fiel die Erntemenge im Freiland damit um 26 Prozent geringer aus. Die Erntemenge unter Planen legte wiederum um 26,9 Prozent zu – den Rückgang aber kann dieses Plus freilich nicht kompensieren, es geht von 28.271 auf 26.144 Tonnen zurück.