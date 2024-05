AOK-Gesundheitsreport Dem Kreis Kleve droht die Unterversorgung

Laut dem Gesundheitsreport 2024 der Krankenkasse Rheinland/Hamburg besteht im Kreis Kleve die Gefahr einer Unterversorgung mit Hausarztpraxen. Der Versorgungsgrad lag hier demnach im vergangenen Jahr in allen Städten der Region unter 100 Prozent – in Geldern bei 98,7 Prozent, in Goch bei 95,7 Prozent, in Emmerich bei 91,6 Prozent, in Kleve bei 87,4 Prozent und in Kevelaer bei 85,1 Prozent. Alles zwischen 75 und 100 Prozent gilt für die AOK als drohende Unterversorgung. Das ist, hinter der Unterversorgung, die zweitschlimmste von fünf Kategorien.