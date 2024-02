Zahlen der Arbeitsagentur für Kreis Kleve Fast drei Viertel der arbeitslosen Frauen haben keine Ausbildung

Mit Blick auf den Internationalen Frauentag am 8. März sagt Ossyra zur Entwicklung am Arbeitsmarkt: „Der Anteil von Frauen an den Zugängen in Arbeitslosigkeit aus Beschäftigung hat sich zuletzt rückläufig entwickelt.“ Erfreulich sei zudem, dass ihr Anteil in den MINT-Berufen rund um Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik in kleinen Schritten steigt. „Auch die Beschäftigung ausländischer Frauen nimmt zu – dies passt zu unseren Bemühungen, Personen mit Zuwanderungsgeschichte schneller in den Arbeitsmarkt zu integrieren.“