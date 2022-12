Alternative im Regionalverkehr Am Sonntag starten drei neue Schnellbuslinien im Kreis Kleve

In der kommenden Woche gehen im Kreis Kleve drei neue Schnellbuslinien des VRR an den Start. Die drei neuen Verbindungen sind Teil der sogenannten XBusse. Im Ruhrgebiet hat der VRR zwei dieser Linien schon seit Sommer in Betrieb. „Mit einer jährlichen Leistung von insgesamt mehr als einer Million Kilometern sind die ersten XBus-Linien für zahlreiche Pendler eine lohnende Alternative zur Fahrt mit dem eigenen Auto“, sagt VRR-Vorstandssprecherin Gabriele Matz. „Die XBusse sind täglich im 30- bzw. 60-Minuten-Takt auf Strecken unterwegs, die bislang nicht vom Regionalverkehr bedient wurden.“