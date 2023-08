Apotheker Heiko Buff Medikamente können im Alter zu ungewollten Nebenwirkungen führen

In der Mehrheit böten Medikamente zwar kein Suchtpotenzial, wie etwa Blutdrucksenker. „Aber der Stoffwechsel von Menschen ändert sich im Alter“, so der Apotheker. Er berichtete, dass sich dadurch die Wirkung von Medikamenten bis zu dem Zehnfachen erhöhen könne. „Da Stoffe durch eine verminderte Leber- und Nierenfunktion nicht so schnell aus dem Körper abtransportiert werden, wirken sie länger im Körper, als dies bei jüngeren Menschen der Fall ist.“ In Beipackzetteln stehen jedoch in der Regel nur Dosierungen für Kinder und Erwachsene. Wer mehr als fünf Medikamente gleichzeitig nehmen muss, der könne einmal im Jahr in Apotheken kostenlos beraten werden. Viele Apotheker seien extra dafür geschult.