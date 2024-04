Ehrenamtliche Aktion am Niederrhein Diese Jugendlichen haben 72 Stunden lang angepackt

Während in Materborn der Fundamentguss vorbereitet wurde, kämpften die rund 30 Mitglieder der KLJB in Keppeln mit dem Schlamm. Sie hatten schweres Gerät aufgefahren, um die Außenanlage rund um die Kegelbahn-Baustelle zu verschönern. Ein falscher Tritt, und man stand knöcheltief im Morast. Das hielt aber niemanden davon ab, anzupacken. Janis Lemken grinst: „Wir haben uns auf das Wetter vorbereitet und Pavillons aufgebaut. Wenn der Regen zu heftig wird, dann machen wir ein paar Minuten mehr Mittagspause.“ Bei der Suche nach einem Projekt habe die KLJB nicht lange überlegt. „Das ganze Dorf baut an der Kegelbahn mit, da lag es für uns nahe, dass wir uns um die Außenanlage kümmern, die durch die Baustelle etwas in Mitleidenschaft gezogen worden ist.“ Als Lemken, im Schlamm stehend, gefragt wird, ob alle Arbeiten in 72 Stunden zu erledigen sind, lacht er. „Klar schaffen wir das das!“ Sollten nach den drei Tagen ehrenamtlicher Arbeit dann doch noch Aufgaben nicht ganz erfüllt sein, würden die Helfer aber natürlich so lange weitermachen, bis alles fertig ist.