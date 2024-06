„Unser Dorf hat Zukunft“ Diese fünf Dörfer im Kreis Kleve stellen sich der Bewertungskommission

Zum diesjährigen Kreiswettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ hat nun eine erste Informationsveranstaltung im Klever Kreishaus stattgefunden. An der Runde waren natürlich auch die Vertreter der interessierten Dörfer beteiligt. Nun steht fest, dass insgesamt fünf Dörfer an dem Wettbewerb teilnehmen werden. Es handelt sich dabei um die Ortschaften Lüllingen in der Stadt Geldern, Hommersum in der Stadt Goch, Wissel in der Stadt Kalkar, Haffen in der Stadt Rees, und Uedemerbruch in der Gemeinde Uedem.