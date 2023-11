Polizei warnt vor Tricks Betrüger im Kreis Kleve nutzen immer häufiger künstliche Intelligenz

Senioren werden immer häufiger Opfer von Straftaten. Waren in Nordrhein-Westfalen im Jahr 2013 insgesamt 12.831 ältere Menschen ab einem Alter von 60 Jahren betroffen, waren es im Jahr 2022 schon 20.766Weit verbreitet: Betrugsversuche am Telefon oder an der Haustür, falsche Handwerker und Polizisten, Enkeltrickbetrug und Schockanrufe.