Schüler, Schwangere, Quarantäne : Diese Ausnahmen gibt es bei kostenpflichtigen Tests

Kleve Ausnahmen von den kostenpflichtigen Tests ab Montag gibt es für bestimmte Bevölkerungsgruppen. Der Kreis Kleve hat einen Überblick zusammengestellt.

Kinder im Alter bis einschließlich elf Jahre, Schwangere im ersten Schwangerschaftsdrittel, Personen, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft werden können und Personen, die sich zum Zeitpunkt der Testung aufgrund einer nachgewiesenen Infektion durch einen positiven PCR-Test in Quarantäne befinden und den Test zur Beendigung ihrer Quarantäne benötigen, erhalten auch weiterhin kostenlose Tests.

Außerdem wurde eine Übergangszeit bis zum 31. Dezember für Personengruppen geschaffen, für die es erst eine kurze Zeit Impfangebote gibt. So werden bei Kindern und Jugendlichen im Alter zwischen zwölf und 17 Jahren sowie schwangeren Frauen im zweiten und dritten Schwangerschaftsdrittel bis Jahresende ebenfalls die anfallenden Kosten für Schnelltests übernommen. Gleiches gilt für Studierende, die mit einem anderen als in Deutschland zugelassenen Impfstoff geimpft wurden. Bis zum 10. Dezember gibt es eine Übergangsfrist für stillende junge Mütter.

Schulpflichtige Kinder und Jugendliche gelten grundsätzlich aufgrund ihrer Teilnahme an den verbindlichen Schultestungen als getestete Personen. Diese Regelung ist während der NRW-Herbstferien vom 11. bis 24. Oktober ausgesetzt. In diesem Zeitraum müssen nicht immunisierte Schüler für die Teilnahme an Angeboten und Veranstaltungen mit „3G-Regel“ ebenfalls vorher eine Teststelle aufsuchen.