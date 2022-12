Überblick und Medikamente-Check Diese Apotheken im Kreis Kleve haben an den Feiertagen Notdienst

(lukra) Schmerzen, Unwohlsein und Krankheiten treten meist plötzlich auf. Sie richten sich nicht nach Terminkalendern oder Öffnungszeiten. Deshalb müssen die Apotheken im Kreis Kleve an 365 Tagen im Jahr als Ansprechpartner in Notsituationen direkt erreichbar sein. Auch an Heiligabend, an den Weihnachtsfeiertagen, zu Silvester und Neujahr. „Wer dringend ein Arzneimittel benötigt, wird es in einer diensthabenden Apotheke in der Nähe bekommen“, sagt Ulrich Schlotmann, Pressesprecher der Apotheker im Kreis Kleve.