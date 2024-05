Zollhunde Cleo und Bali Die Schrecken aller Drogenschmuggler gehen in Rente

So fand Bali im Mai 2023 sage und schreibe 30 Kilogramm Kokain in einem Pkw, der aus den Niederlanden nach Emmerich einreiste. Der Fahrer wurde inzwischen zu einer Freiheitsstrafe von 10,5 Jahren verurteilt. Auch Cleo ist berüchtigt dafür, Drogenschmugglern den Schweiß auf die Stirn zu treiben: Sechs Kilo Kokain erschnüffelte sie im April 2023 auf der A40 bei Straelen im Pkw einer Fahrerin. Im Bereich des Kofferraums hatte Cleo angeschlagen – in einer Werkstatt wurde dann ein doppelter Boden voll des pulverförmigen Rauchgiftes im Kofferraum des Fahrzeuges offengelegt. Und 2019 initiierte Cleo mit einem Fund in Straelen gar die Zerschlagung eines kompletten rumänischen Drogenrings.