Oktober 2019 : Arbeitsmarkt im Kreis ist weiter im Herbst-Hoch

Kreis Kleve Im Vergleich zum September haben sich im Oktober 3,8 Prozent weniger Menschen arbeitslos gemeldet.

„Der Arbeitsmarkt im Kreis Kleve zeigt sich im Herbstmonat Oktober sehr robust. Die Arbeitslosigkeit ist weiter zurückgegangen, das gilt ebenso für die umfassendere Unterbeschäftigung, die auch Personen in Qualifizierungen oder in kurzen Phasen der Arbeitsunfähigkeit erfasst“, sagt Arbeitsagenturleiterin Barbara Ossyra. Als Unterbeschäftigte zählen nicht nur Arbeitslose, sondern auch Personen in entlastenden arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen und in kurzfristiger Arbeitsunfähigkeit. Im Oktober hat sich die Zahl der Unterbeschäftigten im Kreis Kleve um 347 Personen (-3,2 Prozent) auf 10.524 verringert. Im Vergleich zum Vorjahr gibt es 951 Unterbeschäftigte weniger (-8,3 Prozent).