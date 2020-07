Initiative : Die Rettung des Streuobstes geht voran

Bedburg-Hau Der Verein Lanschaftspflege im Kreis Kleve (LIKK) setzt sich für den Erhalt von Streuobstwiesen und hiesigen Kulturpflanzen ein. Die Protagonisten erkennen bereits einen Konsumwandel. Ihre Bio-Produkte gehen in den Handel.

So haben er und seine Mitstreiter zwischen Rees und Straelen zahlreiche Streuobstwiesen mit tausenden Bäumen angelegt. Auf diesen Wiesen wachsen inzwischen mehr als 200 Obstsorten – darunter Äpfel, Kirschen, Quitten oder Walnüsse. Nun bringen sie auch endlich im großen Stile Ertrag. „Wir wissen, dass nur das gepflegt wird, was auch gebraucht wird. Also wollen wir dafür sorgen, dass unser Obst und Gemüse gebraucht wird“, sagt Lemken. Es würden beim Anbau keine Pestizide eingesetzt, Gleiches gelte für Kunstdünger oder Gülle. „Unser Obst und Gemüse ist Natur pur, das garantieren wir“, sagt Lemken. Daher sei man bestrebt, die Bio-Produkte in den Handel zu bringen. Das Motto lautet: „Erhalten durch Aufessen“. Zwölf Verkaufsstellen habe man gewinnen können, darunter den Bauernmarkt Lindchen in Uedem. Die wichtigste aber sei jene auf dem Biobetrieb Berkhöfel in Bedburg-Hau, wo die Naturschützer eigens ein Verkaufsbüdchen aus Holz gebaut haben.