Probleme beim Niersexpress Die Politik dringt auf Verbesserungen beim RE10

Genügend Gründe also, einmal mehr nachzufragen und klare Auskünfte zu verlangen. Die DB Netz AG verschaffte den Politikern, die eigens nach Düsseldorf gekommen waren, deshalb in der seit 2018 bestehenden Runde einen Überblick über das aktuelle Störungsgeschehen auf dem modernisierten Streckenabschnitt zwischen Kleve und Krefeld. Störungstreiber seien in den letzten Monaten vor allem Folgeverspätungen gewesen, die durch Bauarbeiten und Engpässe in den Knotenpunkten Neuss und Düsseldorf entstanden seien.