500 Schüler werden erwartet : 70 Betriebe beteiligen sich an der Nacht der Ausbildung

Kleverland Am Freitag, 18. November, öffnen Unternehmen in Kleve, Kranenburg, Emmerich und Goch ihre Pforten für junge Menschen. Mitmach-Aktionen und Gespräche warten dann auf die Teilnehmer. Ein Überblick.

Zahlreiche Betriebe, auch im Kleverland, verzeichnen einen Mangel an Fachkräften. Umso wichtiger ist es für die Unternehmen, Nachwuchs aus den eigenen Reihen gewinnen zu können. Viele Chefs haben das erkannt und bieten jungen Menschen Ausbildungsplätze an. Bei der „Nacht der Ausbildung“ am Freitag, 18. November, stellen sich rund 70 Unternehmen aus der Region mit ihren Ausbildungsangeboten vor.

Das Konzept der Veranstaltung: Um 17 Uhr öffnen die Betriebe ihre Türen für die jungen Besucher. Die Firmen haben in der Regel etwas vorbereitet, um den Besuch für die Schüler interessant zu gestalten. Dabei handelt es sich nicht etwa um Power-Point-Vorträge, sondern um echte Mitmach-Angebote. Außerdem stehen Auszubildende für alle Fragen zur Verfügung. „Wir wollen Gespräche auf Augenhöhe ermöglichen“, sagt Markus Kock von der Kisters-Stiftung. Er sieht die Nacht der Ausbildung als „gute Ergänzung zu den vielen Job-Börsen“. Neben Ausbildungsplätzen werden auch Praktika vergeben. Die jungen Besucher erhalten Auskünfte über die Vergütung in der Ausbildung und im späteren Job sowie über die einzelnen Stufen der Ausbildung.

Angesprochen sind Schüler aller Schulformen ab der 9. Klasse. Das Organisationsteam hat die Schulen in der Region angeschrieben und ist derzeit eifrig dabei, in den Schulen für die Nacht der Ausbildung zu werben. Die Veranstalter würden sich freuen, wenn die Eltern ihren Nachwuchs unterstützen würden, indem sie beispielsweise einen „Fahrservice“ anbieten. „Wer eine möglichst große Bandbreite an Berufen und Firmen erleben will, der muss schon mobil sein, da die Unternehmen sich über ein großes Gebiet verteilen“, sagt Markus Kock.