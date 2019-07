Kreis Kleve: Die gute Form : Die schönsten Möbel der Tischler

Kleve Sie müssen Eckverbindungen können, ein Schloss richtig einsetzen und stabile Tische und Stühle bauen können. In der Ausstellung „Die gute Form“ zeigen die neuen Tischlergesellen im Berufskolleg Kleve ihre Gesellenstücke.

Hugo heißt er, sieht blendend aus und fühlt sich gut an. Hugo ist ein hängender Schreibtisch. In seine Tischplatte ist geschmeidiges Linoleum eingelassen, so dass eine Schreibunterlage überflüssig wird, der Korpus ist aus Massivholz, die Fronten sind mit Eiche furniert. Kurz: Hugo ist ein edles Stück. Jonathan Hellebrand hat den hängenden Tisch geschaffen. Er ist frisch gebackener Tischler-Geselle und hat bei Schlichtenbrede in Emmerich gelernt. Mit dem hängendem Schreibtisch hat er den Wettbewerb „Gute Form“ gewonnen. Hier kann jeder Jahrgang der neuen Gesellen zeigen, was er kann. Und dass die Gesellen in der Lage sind, schicke Möbel zu entwerfen.