Kreis Kleve : Vier-Augen-Gespräche zur Existenzgründung

KREIS KLEVE Welche Schritte in welcher Reihenfolge sind auf dem Weg in die Selbstständigkeit sinnvoll? Wie sieht ein Businessplan aus? Diese Fragen beantwortet die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve im Gespräch mit den Interessierten.

„Vier-Augen-Gespräche zur Existenzgründung“ ist die Woche vom 15. bis 19. November überschrieben, in der sich die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve (WFG) den so genannten „Start-Ups“ widmen wird. Die richtige Idee, zur richtigen Zeit am richtigen Ort bestimmen über den dauerhaften Erfolg einer Existenzgründung. Der Mut wird allerdings nur bei guter Vorbereitung belohnt, so die WFG.