Kleve, Goch und Umgebung Das sind die gefährlichsten Strecken für Radfahrer in der Region

Viele Kommunen am Niederrhein haben sich auf die Fahne geschrieben, fahrradfreundlich zu werden. Der Weg dahin ist weit – das zeigt der Blick in den aktualisierten Unfallatlas, der alle Unfälle mit Fahrradbeteiligung abbildet. Straßen können auf der Karte in drei Farben eingezeichnet werden: blau, gelb und rot. Wobei die Farbe rot eine Gefahrenlage beschreibt, die es bei uns 2023 nicht gab. Wir geben einen Überblick für die Städte und Gemeinden im Nordkreis.