Eigenkapital nimmt ab Die finanzielle Situation der Caritas ist angespannt

Nach der Entlastung des Caritasrates stellte Holger Brauer, Leiter der Beratungsstelle für Kinder, Jugendliche und Familien, seinen Fachdienst vor. Dabei handelt es sich um die niedrigschwelligste Leistung der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der Hilfen der Erziehung (§§ 27ff. SGB VIII). 2022 nahmen insgesamt 1056 Familien mit Kindern zwischen null und 21 Jahren das kostenlose Angebot des Caritasverbandes Kleve in den drei Beratungszentren in Kleve, Goch und Emmerich am Rhein in Anspruch. „Wir beraten Eltern, die Fragen zu allen Themen der Erziehung und Entwicklung ihrer Kinder haben. Wir sind aber auch für Kinder und Jugendliche da, wenn sie zu Hause, in der Kita oder in der Schule Unterstützung benötigen“, berichtete Holger Brauer.