BIs zu 250.000 Tiere erwartet Naturschauspiel hat begonnen – arktische Gänse treffen am Niederrhein ein

In NRW genießen die Wildgänse einen besonderen Schutz, sie sind ganzjährig von der Jagd verschont. Allerdings findet das Naturschauspiel am Niederrhein nicht nur begeisterte Anhänger. Nach wiederkehrenden Fällen der Vogelgrippe im Kreis Kleve sehen viele Halter und Landwirte die Schwärme zigtausender Gänse kritisch. Auch Fraßschaden ist ein Problem. So kann erheblicher Schaden entstehen, wenn zum Beispiel Jungpflanzen ausgezupft oder in den nassen Boden eingetreten werden. Meldet ein Landwirt den Schaden bei der Landwirtschaftskammer, hat er einen Anspruch auf einen finanziellen Ausgleich.