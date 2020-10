Arbeitslosenstatistik Oktober 2020 : Arbeitslosigkeit im Kreis Kleve ist leicht zurückgegangen

Kleve Es gibt 243 Arbeitslose weniger als im September. Der Vorjahresvergleich fällt schlecht aus: Im Oktober 2019 standen wesentlich mehr Menschen in Lohn und Brot.

„Die Herbstbelebung hat auch in Pandemie-Zeiten im letzten Monat eingesetzt und im Oktober angehalten, so dass sich der Arbeitsmarkt ein Stück weit stabilisieren konnte. Von dem saisonüblichen Rückgang der Arbeitslosigkeit haben sowohl der Kreis Wesel als auch der Kreis Kleve profitiert“, sagt Barbara Ossyra, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Wesel. Einen leichten Zuwachs konnte der gemeinsame Arbeitgeber-Service bei den gemeldeten Stellen verzeichnen. Hier scheint die sich Nachfrage der Unternehmen nach neuen Kräften aktuell in kleinen Schritten zu erholen. „Aktuell bietet der Arbeitsmarkt in der Region mit insgesamt gut 5600 offenen Stellen durchaus Perspektiven“, sagt Ossyra. Größtenteils richten sich diese Stellen an Fachkräfte, daneben gibt es aber auch Chancen für Helfer. Ossyra: „Trotz grundsätzlich positiver Entwicklungen im Oktober sind die Auswirkungen der Pandemie nicht zu übersehen, wenn man den Vergleich zum Vorjahr zieht. Vor zwölf Monaten waren 3728 Personen weniger arbeitslos. Zusätzlich sichert die Kurzarbeit bestehende Beschäftigungsverhältnisse.“