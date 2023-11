Internationale Partnerschaft Deutsche und niederländische Feuerwehren proben Ernstfall

Gemeinsam mit der Brandweer Gelderland-Zuid Oosterhout haben Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Bedburg-Hau einen Brand in der Sint Maartenskliniek in Ubbergen trainiert. Das Übungsszenario eines Feuers in der Tiefgarage war auf Wunsch der Klinikleitung gewählt worden. In einem der Untergeschosse der Tiefgarage war ein Elektrofahrzeug selbstständig in Brand geraten. Dennoch wurde die Lage genauso ernst abgearbeitet wie in einem Realfall.