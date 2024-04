Grundstücke für Betriebe Deutlich weniger Gewerbeflächen im Kreis Kleve verkauft

Nicht nur beim Wohnungsbau brechen die Verkäufe für Grundstücke ein. Der Gutachterausschuss des Kreises Kleve beobachtete 2023 auch einen Rückgang verkaufter Flächen für Gewerbe im Kreis Kleve um 29,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Fast um denselben Prozentsatz ging auch der Flächenumsatz zurück. Die Preisentwicklung in den Kommunen des Kreises ist dabei sehr unterschiedlich: Während er sich in Bedburg-Hau beispielsweise vor drei Jahren geradezu verdoppelt hat, stagniert der Preis dort seit 2022. In Kerken liegt er seit sieben Jahren hingegen auf gleichem Niveau, in Goch und Kalkar steigt er für 2024 nochmals deutlich an.