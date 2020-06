Kolumne „Nur mal so“ : Den Weckruf für die neue Tagesstruktur ermöglichen

Kreis Kleve Vorbei scheinen die Zeiten, in denen wir von Vollbeschäftigung träumten, die Exportquote hochlobten und den Fachkräftemangel beklagten. Neben vielen anderen Herausforderungen macht aufmerksamen Beobachtern besonders der Ausbildungsmarkt Sorgen.

Wir haben es alle gemerkt: Corona hat die Welt verändert, auch die im Kreis Kleve. Mehr als 30.000 Menschen befinden sich derzeit hier bei uns in Kurzarbeit – das sind etwa 30 Prozent aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten. Die Zahl der Arbeitslosen geht auf die 10.000er-Marke zu. Vorbei scheinen die Zeiten, in denen wir alle von Vollbeschäftigung träumten, die Exportquote hochlobten und den Fachkräftemangel beklagten. Neben vielen anderen Herausforderungen macht aufmerksamen Beobachtern zur Stunde besonders der Ausbildungsmarkt Sorgen.

Zeigen wir Corona, dass wir vom Erfolg danach überzeugt sind. Fördergeld gibt es oben drauf. Wer erinnert sich nicht gerne an die ureigenen einstigen Gedanken an den künftigen Job, an die Freude über den Schul- oder Hochschulabschluss. Wer weiß nicht wie heute, dass man sich damals die Chancen und Wege zur Erfolg versprechenden Bewerbung ausguckte.

Und dann war er da, der besondere Moment, an dem man erstmals den Wecker hörte, um dem Tag eine neue, eine andere Struktur zu geben. Alles dies mag sich in den Jahren nicht geändert haben. Und auf alles das warten die jungen Leute heute, von denen wir alle wünschen, dass sie unserem Niederrhein als Arbeitskräfte erhalten bleiben. Fast 5000 Auszubildende gibt es in den drei Schuljahren – die Hälfte davon in Industrie und Handel. Jeder Dritte hat sich für den Weg ins Handwerk entschieden.