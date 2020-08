Nachwuchsmangel : Der Baubranche gehen die Azubis aus

Kreis Kleve Im Kreis Kleve blieben laut der Gewerkschaft IG Bau im Juli 37 Prozent aller Ausbildungsstellen unbesetzt. Während die Gewerkschaft höhere Löhne fordert, hält der Obermeister der Baugewerbe-Innung einen Imagewandel für nötig.

Die IG Bau fordert deshalb ein monatliches Einkommensplus von 100 Euro für alle Azubis. Außerdem soll die lange, meist unbezahlte Fahrerei zur Baustelle entschädigt werden, um die Arbeit attraktiv zu halten – auch gegenüber anderen Branchen, in denen weit weniger gependelt wird. „Wer sich bei der Berufswahl für den Bau entscheidet, der muss auch Familie, Freizeit und Arbeit unter einen Hut bringen können. Aber das klappt für die meisten Berufseinsteiger nur sehr selten“, so Pfau.

Michael Köster, Obermeister der Baugewerbe-Innung des Kreises Kleve, bestätigt, dass es in der Region einen eklatanten Mangel an Auszubildenden gibt. Er hält das allerdings für ein gesamtgesellschaftliches Problem. „Es gibt im Handwerk derzeit kaum einen Beruf, in dem kein Mangel an Nachwuchs- und Fachkräften herrscht“, sagt Köster.