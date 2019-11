Kleve : „Denk Mint“-Kampagne soll junge Menschen locken

Kleve Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie bieten Chancen. Kreis-WfG platziert Werbespot in den Kinos.

(RP) Nicht nur das Institut der deutschen Wirtschaft weiß, dass für junge Menschen mit guten Noten in den MINT-Fächern Tür und Tor offenstehen. Ende 2018 waren mehr als 500.000 Stellen in der Bundesrepublik unbesetzt. Auch an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve könnte die Nachfrage junger Menschen nach Studienplätzen mit MINT-Hintergrund höher sein. Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technologie sind einfach nicht die Lieblingsfächer der angehenden Studierenden.

Genau da setzt nun eine Aktivität an, für die sich die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve mit finanziellen Mitteln der Sparkassen und Volksbanken im Kreisgebiet stark macht. In den Tichelpark-Kinos in Kleve wie auch im Herzogtheater in Geldern läuft ein Werbespot im Vorprogramm, in dem Johannes Jansen als Geschäftsführer der project Automation & Engineering aus Kranenburg wie auch Professor Peter Kisters als Vizepräsident für Forschung, Innovation und Wissenstransfer an der Hochschule die Hauptrollen spielen. „Die Beiträge richten sich an die Zielgruppe Junge Menschen“, so Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers. Auch der Hochschule, den Berufskollegs und weiterführenden Schulen, Städten und Gemeinden als Multiplikatoren, Kreditinstituten, der Agentur für Arbeit, der IHK wie Handwerkskammer und Kreis-Handwerkerschaft werden der 45-Sekunden-Werbespot angeboten. In den sozialen Medien wird man ihm begegnen und bei den Veranstaltungen der Kreis-WfG. „Denk MINT“ lautet der Titel des Kino-Spots und der Film-Clips mit Kisters und Jansen. Produziert wurde das Ganze bei den Niederrhein-Medien in Emmerich.