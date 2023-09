Frauen verunsichert Für mehr Sicherheit im Bahnverkehr

Alle Züge der Rhein Ruhr Bahn werden per Video überwacht. „Für ein hohes Sicherheitsempfinden in unseren Zügen sorgen unsere Kundenbetreuer und Kundenbetreuerinnen, die ganztägig und abends auf jeder Fahrt anzutreffen sind“, sagte seinerzeit auch ein RBB-Sprecher. Problem ist beim Niersexpress allerdings, dass man nicht von einem Waggon in den anderen kann. Halten sich dann dort die Zugbegleiter auf, können sie erst am nächsten Bahnhof „umsteigen“. Das war auch bei diesem Vorfall so.