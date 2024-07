Ausbildung in der Praxis Wie Kitas im Kreis Kleve ums Personal kämpfen

Die Zahl steigt seit Jahren kontinuierlich und eine Trendwende ist nicht in Sicht: In Kindertagesstätten fehlen 125.000 Fachkräfte. Ein Problem, das am Kreis Kleve nicht vorbeigeht. „Kitas und OGS fehlen Fachpersonal, Plätze und Betreuungszeiten“, sagte Peter Schönrock, Einrichtungsleiter SOS Kinderdorf am Niederrhein, im Rahmen eines Pressegespräches. Zumal sich die Träger in einem Konkurrenzkampf ums Personal befänden; in der Pflege seien die Sorgen nicht kleiner. „Wir brauchen dringend neue Fachkräfte“, sagte Schönrock. Ein Indiz dafür: Wenn die hiesigen Jugendämter einen Platz für ein Kind suchen, müssten sie teils 100 Einrichtungen abtelefonieren.