Wir haben sie getestet Das sind die schönsten Stellplätze für Wohnmobile im Kreis Kleve

Wohnmobilstellplatz am Willisee in Keeken 40 Stellplätze verteilen sich um einen großen Teich. Geangelt werden darf nicht mehr. Eine gemütliche Atmosphäre strahlt der Teich aus. Einige Bäume spenden an heißen Tagen Schatten. Eine Reservierung ist online auf der Website möglich. Wenn man doch spontan vorbeischaut, erklärt ein Schild am Eingang, was zu tun ist. Täglich von 18 bis 19 Uhr ist der Platzwart vor Ort. (Er mäht sogar um die Wohnmobilterrasse drumherum.) Frischwasserver- und Grauwasserentsorgung sind möglich. Auch die Toilettenkassette kann entleert werden. Dafür stehen Ziehwagen bereit. Wer Lust auf eine Erfrischung hat, wird in der kleinen Blockhütte fündig. Auf Vertrauensbasis werden dort Getränke und Produkte vom Fleischer verkauft.