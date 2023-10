Neues Welcome-Center im Kreis Kleve Die Zeit der Stahlcontainer für Migranten ist vorbei

Die Zeiten, in denen Stahlcontainer den Kunden der Ausländerbehörde als Warteraum dienten, sollen vorbei sein. Am Freitag hat der Kreis Kleve das Welcome-Center an der Nassauerallee offiziell eröffnet. Das Konzept: kurze Wege, enger Austausch und eine ganze Reihe von Angeboten unter einem Dach. Im Neubau an der Nassauerallee 22 sind das Foyer der Ausländerbehörde, die Einbürgerungsstelle sowie das Kommunale Integrationszentrum untergebracht. Kurzum: Für die Kunden soll es einen zentral gelegenen, modernen Anlaufpunkt für ihre Anliegen beim Kreis Kleve geben.