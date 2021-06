Analyse des Tourismus : Weniger Übernachtungen im Kreis Kleve

Die fehlenden Gäste haben ein großes Loch in die Kassen der Gastronomen und Hoteliers gerissen.

Kreis Kleve Corona hat die Buchungen im Kreis Kleve um 41 Prozent einbrechen lassen. Auch in anderen Kreisen leidet die Branche stark. Andere Wirtschaftszweige konnten die Einschränkungen der Pandemie besser wegstecken.

Wie stark sich die Corona-Pandemie auf die Wirtschaft am Niederrhein ausgewirkt hat, zeigt die neue Ausgabe von „Niederrhein in Zahlen“ für 2020 und 2021. Jährlich stellt die Niederrheinische IHK darin die wichtigsten Wirt-schaftsdaten zusammen. Ob Ausbildungszahlen, Schiffsumschlag oder Stahlproduktion: In allen Bereichen hat die Pandemie tiefe Spuren hinterlassen.

Am stärksten getroffen waren die Tourismusbetriebe. Selbst in den Sommermonaten lagen die Übernachtungszahlen noch deutlich unter den Vorjahreswerten. Dazu IHK-Statistikexpertin Sabine Jürschik: „Den verpassten Sommerurlaub 2020 kann man nicht mehr nachholen. Die fehlenden Gäste haben ein großes Loch in die Kassen gerissen. Für die Branche war es ein verlorenes Jahr.“ Im Schnitt sind die Übernachtungen im Kreis Wesel um 39 Prozent, im Kreis Kleve um 41 Prozent und in Duisburg um 50 Prozent eingebrochen.

Die Industrie ist im Corona-Jahr 2020 mit einem blauen Auge davon gekommen und hat die Wirtschaft stabilisiert. Dem spürbaren Einbruch im April und Mai folgte eine schnelle Erholung. Für das gesamte Jahr verbuchen die Industriebetriebe am Niederrhein dennoch ein merkliches Umsatzminus von 7,9 Prozent. Höher war der Einbruch bei Metallerzeugung und -bearbeitung, dazu gehört mit 15,4 Prozent auch die Stahlindustrie. Etwas besser schnitten Chemie (- 2,7 Prozent), Nahrungsmittelindustrie (+ 0,1 Prozent) und Maschinenbau (- 5,8 Prozent) ab. Die geringeren Produktionsmengen haben auch die Häfen zu spüren bekommen. Insgesamt war der Schiffsumschlag am Niederrhein um 14 Prozent geringer als 2019 und somit auf dem niedrigsten Niveau seit 2012 (46 Millionen Tonnen).

Der Arbeitsmarkt ist durch die Corona-Pandemie unter Druck geraten. Das Kurzarbeitergeld konnte Schlimmeres verhindern. Ebenso waren viele Betriebe bestrebt, ihre Fachkräfte zu halten. So stabilisierte sich die Arbeitslosenquote nach einem Ausreißer im Frühjahr 2020 im Herbst und Winter wieder. Im April 2020 realisierten mehr als 7000 Betriebe am Niederrhein Kurzarbeit. Rund 55.000 Beschäftigte arbeiteten verkürzt. Das entspricht etwa jedem siebten sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in der Region. „Für die Betriebe war das Kurzarbeitergeld Gold wert. Das zeigt sich vor allem jetzt, da in vielen Branchen das Schlimmste vorbei ist: Die Mitarbeiter und das Know-how sind noch da. Das erleichtert den Neustart ungemein“, betont Jürschik.

Spürbar durchgeschlagen hat die Pandemie auf den Ausbildungsmarkt: Zehn bis elf Prozent weniger neue Ausbildungsverhältnisse hat die IHK bis zum 31. Dezember 2020 verzeichnet. Vor allem bei Hotelfachleuten (- 44 Prozent), Fachlageristen (- 34 Prozent) und Automobilkaufleuten (- 32 Prozent) herrscht Flaute. Der Grund: Die Jugendlichen sind verunsichert, was ihre berufliche Zukunft angeht. Auch fehlten Ausbildungsmessen, Schulbesuche und weitere Angebote, um Betriebe und Ausbildungsberufe kennenzulernen.