Mit 97,7 Prozent : CDU wählt Christoph Gerwers zum Landratskandidaten

Christoph Gerwers (rechts) mit Günther Bergmann. Foto: CDU

Kreis Kleve Der Bürgermeister von Rees erhielt bei der Wahlversammlung in Uedem 97,7 Prozent der Stimmen. Die ehemalige Landrätin Silke Gorißen wurde emotional verabschiedet.

Mit deutlichem Rückenwind seiner Partei startet CDU-Kandidat Christoph Gerwers in den Landratswahlkampf. Bei der Wahlversammlung am Donnerstagabend im Bürgerhaus Uedem holte der 59-Jährige ohne Gegenkandidat 97,8 Prozent (182 von 186) der gültigen Stimmen und stehende Ovationen im Saal. Zuvor hatte der CDU-Kreisvorsitzende Günther Bergmann von einem „konzentrierten und schnellen Prozess“ gesprochen, in dem man den Kandidaten gefunden habe. Der einstimmigen Empfehlung des Kreisvorstands schloss sich nun auch die breite Mehrheit der Versammlung an.

In seiner ausführlichen Vorstellung hatte Gerwers die Herausforderungen für den Kreis Kleve in den kommenden Jahren skizziert. Er habe Respekt vor der Aufgabe des Landrats, sagte der 59-Jährige. Aber es sei eine Aufgabe, der er sich gerne stellen wolle. Dass er als Vorsitzender der Bürgermeisterkonferenz die drängenden Themen im Kreis Kleve kennt, betonte Gerwers: Neben der Bewältigung der Krisen (von Corona über Klima bis zu den Folgen des Ukraine-Kriegs) müssten auch der Ärztemangel und die Probleme im ÖPNV, die Herausforderungen in der Landwirtschaft und beim Umweltschutz angepackt werden. Der Weg zur digitalisierten und bürgernahen Verwaltung müsse konsequent gegangen werden.

Im übrigen eine Verwaltung mit knapp 1000 Mitarbeitern, einem Etat von 500 Millionen Euro und einer Kreispolizeibehörde mit 500 Mitarbeitern: „Der Schwerpunkt liegt in der Führung der Verwaltung. Wer gut verwaltet, kann auch gut gestalten“, sagte er. „Mein Ansatz ist: Wie können wir helfen, wie können wir Probleme lösen? Ich möchte fair und offen um die besten Lösungen für den Kreis Kleve ringen.“ Dabei wolle er auch allen Parteien im Kreistag neutral und auf Augenhöhe begegnen. „Ein Schiedsrichter würde das als unparteiisch bezeichnen.“ Trotz aller Herausforderungen gebe es keinen Grund, Zuversicht und Optimismus zu verlieren. „Packen wir es gemeinsam an.“