Absage der Gesundheitskonferenz : Nitsch fordert Austausch per Video- oder Telefonkonferenz

Wegen der Corona-Krise hat Landrat Wolfgang Spreen die Gesundheitskonferenz abgesagt. Dabei sei gerade derzeit der Austausch so wichtig und man müsse sich doch dazu nicht persönlich treffen, finden Nitsch und SPD-Chef Franken.

„Es ist schon ein Stück aus dem Tollhaus, dass ausgerechnet in diesen Wochen, wo alle im Gesundheitssystem beteiligten Akteure stark gefordert sind, der Landrat des Kreises Kleve das zuständige Beratungsgremium nicht zusammenruft“, kritisiert der Geschäftsführer der Clivia Gruppe den Kreis Klever Landrat. „Telefon- oder Videokonferenzen sind heutzutage Standard und in Zeiten des Coronavirus natürlich sogar geboten. Wenn der Landrat sich mit den 16 Bürgermeistern des Kreises Kleve in einer Videokonferenz austauschen kann, dann verfügt er scheinbar schon über das notwendige technische Wissen. Das lässt dann nur den Schluss zu, dass es ihm am Willen und der nötigen Einsicht fehlt“, kritisiert der Kleve Unternehmer.