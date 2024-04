Strengere Meldepflicht? CDU im Kreis Kleve will Leiharbeit stärker in den Blick nehmen

Die Kreis Klever CDU will den Problemen rund um die Unterbringung von Leiharbeitern entschlossener begegnen. Der Bundestagsabgeordnete Stefan Rouenhoff hatte eine Anfrage an die Bundesregierung gerichtet. Er hakte nach, wie die Ampelkoalition auf die Tatsache schaut, dass in der deutsch-niederländischen Grenzregion niederländische Zeitarbeitsfirmen auf deutscher Seite immer mehr Immobilien aufkaufen, um dort vor allem osteuropäische Leiharbeiter unterzubringen. Berlin verweist in der Antwort darauf, dass die Länder für den Vollzug der landes- und bundesrechtlichen Bestimmungen verantwortlich seien, aber: „Die Bundesregierung beobachtet diese Entwicklung aufmerksam.“